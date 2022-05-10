عاجل| حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر مايو الدفعة 54 لهؤلاء فقط وخطوات تعديل الدخل

أعلن حساب المواطن منذ قليل عبر موقعه الرسمي بتويتر، عن بدءه في إيداع دعم شهر مايو 2022 للمستفيدين، وذلك للمكتملة طلباتهم فقط بحساب المواطن، وأشار الحساب في تغريدته أن ذلك سيستمر حتى نهاية اليوم 10 مايو 2022 والموافق الثلاثاء.

خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن

وفي منشور سابق طالب حساب المواطن بسرعة تعديل الدخل حال وجود أي تغيير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، وجاءت خطوات تعديل الدخل وفق ما يلي.

أولاً: يجب الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن.

ثانياً: الضغط على تفاصيل الطلب.

ثالثاً: اختيار الإفصاح عن الدخل.

رابعاً: الضغط على إضافة دخل لإدخال بيانات الدخل وجميع التابعين لك.

خامساً: الخطوة الأخيرة هي الضغط على حفظ البيانات.

كما أن المدة المحددة هي 15 يوم فقط من أجل تحديث المعلومات، وذلك حال وقوع أي تغيير على الدخل، وفق ضوابط البرنامج.

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