عاجل| حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر مايو الدفعة 54 لهؤلاء فقط وخطوات تعديل الدخل

إسلام عوض

أعلن حساب المواطن منذ قليل عبر موقعه الرسمي بتويتر، عن بدءه في إيداع دعم شهر مايو 2022 للمستفيدين، وذلك للمكتملة طلباتهم فقط بحساب المواطن، وأشار الحساب في تغريدته أن ذلك سيستمر حتى نهاية اليوم 10 مايو 2022 والموافق الثلاثاء.

عاجل| حساب المواطن يعلن رسمياً بدء إيداع دعم شهر مايو الدفعة 54 لهؤلاء فقط وخطوات تعديل الدخل

خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن

وفي منشور سابق طالب حساب المواطن بسرعة تعديل الدخل حال وجود أي تغيير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، وجاءت خطوات تعديل الدخل وفق ما يلي.

عاجل| حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر مايو الدفعة 54 لهؤلاء فقط وخطوات تعديل الدخل 1 10/5/2022 - 12:18 ص

للمستفيدين من حساب المواطن.. خطوات التأكد من إيداع الدفعة المالية 54

إيداع راتب حساب المواطن لهذا الشهر مايو 2022

أولاً: يجب الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن.

ثانياً: الضغط على تفاصيل الطلب.

ثالثاً: اختيار الإفصاح عن الدخل.

رابعاً: الضغط على إضافة دخل لإدخال بيانات الدخل وجميع التابعين لك.

خامساً: الخطوة الأخيرة هي الضغط على حفظ البيانات.

كما أن المدة المحددة هي 15 يوم فقط من أجل تحديث المعلومات، وذلك حال وقوع أي تغيير على الدخل، وفق ضوابط البرنامج.

عاجل| حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر مايو الدفعة 54 لهؤلاء فقط وخطوات تعديل الدخل 2 10/5/2022 - 12:18 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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