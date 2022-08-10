عاجل| حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر أغسطس منذ قليل ويحذر من إخفاء المعلومات الجوهرية

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عبر صفحته الرسمية على تويتر عن بدء إيداع دفعة شهر أغسطس للمكتملة طلباتهم، وأكد على أن عملية الإيداع مستمرة حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس الجاري 2022.

حساب المواطن يودع دفعة أغسطس 2022

وحذر حساب المواطن في منشور سابق له من إخفاء أي معلومة جوهرية من شأنها التأثير على أهلية الإستحقاق، وأكد على أن إخفاء أي معلومة بشأن الدخل، توجب العقوبة الفورية، والتي تتمثل في الحرمان من الدعم سنتين واسترداد ما تم أخذه في السابق، حال قيام المستحق بإخفاء معلومات تغيير الدخل.

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كما طالب جميع المستفيدين بضرورة تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير على الدخل في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوث التغيير، كما يجب الإفصاح عن الدخل بالتفصيل، سواء أكان الدخل من الراتب أو النشاط التجاري أو أي مصاد أخرى.

وإخفاء أي معلومة عن الدخل توجب تنفيذ المادة 20، والتي تؤكد على معاقبة كل من أخفى أي معلومة جوهرية، بالحرمان عامين من الدعم أو استرداد ما تم الحصول عليه أو تكون العقوبة بهما معاً.