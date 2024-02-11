أخبار السعودية

عاجل.. حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2024

مازن الهدهودي

أعلن حساب المواطن منذ دقائق عن بدء عملية إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2024، شاملا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وينتظر المستفيدين من حساب المواطن موعد الإيداع بفارغ الصبر والذي يستمر حتى نهاية اليوم الأحد الموافق 11-2-2024.

حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2023

كانت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل صرف الدفعة 75 يوم واحد عن موعدها الأصلي الذي كان مقرر له أمس السبت 10-2-2024، ولكن تم تأجيلها نظرا لعدم عمل البنوك.

وبدأت بالفعل وزارة الموارد البشرية بالإيداع في حسابات المستفيدين من الدعم المخصص لشهر فبراير 2024، في برنامج حساب المواطن.

كيف استعلم عن حساب المواطن الدفعة 75؟

  • أولا قم بالذهاب لموقع حساب المواطن الرسمي.
  • ثم سجل الدخول سواء بالبريد أو برقم الهوية.
  • وبعد أن تسجل الدخول قم بالضغط على ” الاستعلامات
  • ثم اضغط على “الاستعلام عن الدفعة الحالية”.
  • بعد الضغط على الاستعلام عن الدفعة الحالية، ستظهر لك معلومات الدفعة 75 من حيث تاريخ الصرف والمبلغ المستحق.
قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of مازن الهدهودي
مازن الهدهودي

طالب بكلية التربية الفرقة الرابعة قسم بيولوجي، ومهتم بنقل الأخبار الرياضية، والتعليمية، والاقتصادية في مصر والوطن العربي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل