عاجل.. حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2024

أعلن حساب المواطن منذ دقائق عن بدء عملية إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2024، شاملا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وينتظر المستفيدين من حساب المواطن موعد الإيداع بفارغ الصبر والذي يستمر حتى نهاية اليوم الأحد الموافق 11-2-2024.

حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير 2023

كانت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل صرف الدفعة 75 يوم واحد عن موعدها الأصلي الذي كان مقرر له أمس السبت 10-2-2024، ولكن تم تأجيلها نظرا لعدم عمل البنوك.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/ZnIv0Js067 — حساب المواطن (@citizenaccount) February 10, 2024

وبدأت بالفعل وزارة الموارد البشرية بالإيداع في حسابات المستفيدين من الدعم المخصص لشهر فبراير 2024، في برنامج حساب المواطن.

كيف استعلم عن حساب المواطن الدفعة 75؟