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عاجل| جوازات السعودية تدعو المقيمين بتسجيل بصمات أطفالهم

محمود سليم

الجوازات السعودية تلزم المقيمين بتسجيل بصمات أطفالهم عند بلوغهم 6 سنوات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والتحقق من هوياتهم.

تسجيل بصمات الأصابع -مصدر الصورة:واس

طريقة التسجيل

يمكن تسجيل بصمات الأطفال لدى أي من مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ويتم التسجيل من خلال إحضار المستندات التالية:

  • جواز سفر المقيم أو هويته الوطنية.
  • شهادة ميلاد الطفل.

الأماكن التي يمكن تسجيل بصمات الأطفال فيها:

  • مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
  • مراكز الخدمة الذاتية التابعة للجوازات.
  • تطبيق الجوازات السعودية على الهاتف الذكي.

الفترة الزمنية المتاحة لتسجيل بصمات الأطفال:

يمكن تسجيل بصمات الأطفال في أي وقت بعد بلوغهم 6 سنوات.

الفوائد من التسجيل

  • ساهم تسجيل بصمات الأطفال في تسهيل الإجراءات التي تتطلب التحقق من هوياتهم، مثل:
  • استخراج جواز سفر جديد.
  • تمديد صلاحية جواز السفر.
  • تجديد إقامة المقيم.
  • كما يساعد تسجيل بصمات الأطفال في حماية الأطفال من التزوير والتزييف.

السلبيات

قد يسبب تسجيل بصمات الأطفال بعض الإزعاج للمقيمين، خاصة إذا كان لديهم أطفال صغار، كما أن بعض الأطفال قد لا يشعرون بالراحة عند تسجيل بصماتهم.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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