أخبار السعودية

جريمة تهز مكة المكرمة منذ قليل والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تكشف التفاصيل الأولية

خالد عسر

قامت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن جريمة قام بها شاب في عقده الرابع، هذه الجريمة أحدثت ضجة كبيرة في العاصمة المقدسة، ووقعت تلك الجريمة منذ ساعات قليلة عقب أذان المغرب مساء الإثنين.

جريمة تهز مكة المكرمة مساء أمس والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تكشف التفاصيل الأولية

تحقيقات موسعة في في قيام شاب بقتل أمه والخادمة

وأفادت الجهات الأمنية في مكة المكرمة أن شاباً يبلغ من العمر 40 سنة قام بإنهاء حياة والدته وقتلها هي والخادمة، وذلك بحي الشوقية في مكة المكرمة، وتمكنت قوات الأمن الأمن من ضبطه على الفور قبل هروبه، ولم يتم الكشف عن أسباب هذه الجريمة حتى الآن.

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كما أفادت الجهات الأمنية أن الأم تبلغ من العمر نحو ثمانين سنة، وذلك وفق المعلومات الأولية عن الواقعة، كما أن قوات الأمن ما زالت تجري تحقيقاتها حول الواقعة الآن، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل الأخرى فور الكشف عن أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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