عاجل| تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية.. المرئي والمسموع يكشف التفاصيل

أعلنت منذ قليل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، عن تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الإجهزة الإعلامية وجميع منصات الألعاب الإلكترونية، حيث أكدت أنها تمكن أولياء الأمور من التحكم في المحتوى الذي تم عرضه على الأبناء خلال الفترة القادمة.

أسرة سعودية مكونة من أربعة أشخاص - مصدر الصورة: تويتر

أشارت الهيئة إلى عدد من المزايا الهامة لخاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة الإلكترونية، حيث أكدت على أنها تحد من الوقت المستخدم في الأجهزة الإلكترونية، ومن أهم المزايا الأخرى التي توفرها تلك الخاصية:

تقييد الوصول للروابط والمواقع المشبوهة.

منع المحتوى والألعاب الخادشة على اجهزة هؤلاء الأطفال.

تعمل على تتبع نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

المحافظة على صحة الأطفال العامة من مخاطر الأجهزة الإلكترونية.

تفعيل خاصية الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية، يمكنك من التحكم في المحتوى الذي يُعرض لأبنائك. pic.twitter.com/Ew1oe63p0n — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) September 5, 2023

بعد الكشف عن مزايا خاصية الرقابة الأبوية، يجب على الجميع تفعيل تلك الميزة خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على الأبناء في ظل الإنترنت المفتوح ووجود العديد من الألعاب الإلكترونية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.