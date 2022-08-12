عاجل| تفجير إرهابي لنفسه بمدينة جدة السعودية بعد محاصرته .. تفاصيل

كشف البيان الصادر عن رئاسة أمن الدولة السعودية منذ قليل عن تفجير إرهابي لنفسه بمدينة جدة السعودية، وذلك في الوقت الذي كانت قواته الأمن تحاصره وتتأهب للقبض عليه، التفجير تسبب في مقتل الإرهابي، وإصابة ثلاثة مقيم وثلاثة من قوات الأمن.

تفجير إرهابي لنفسه بمدينة جدة

وأعلن البيان الرسمي من أمن الدولة السعودية، والذي تم إذاعته على التليفزيون الرسمي السعودي، جانب من تفاصيل الواقعة، حيث قال ما نصه “مقتل الإرهابي المطلوب منذ 7 أعوام عبد الله بن زايد البكري الشهري بتفجير نفسه بعد محاصرته في جدة مساء الأربعاء وإصابة مقيم باكستاني وثلاثة من رجال الأمن”.

وأوضح البيان أنه تم رصد العنصر الإرهابي منذ يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 /1444 في حي السامر بمحافظة جدة عند الساعة العاشرة مساءً، وعند محاولة القبض عليه بعد محاصرته فجر نفسه باستخدام حزام ناسف كان يرتديه.

واكتفى البيان بما تم الإعلان عنه ولم يكشف المزيد من تفاصيل الواقعة، حيث لم يتبين حتى الآن الحالة الصحية للمصابين بالتفصيل.

من هو عبد الله بن زايد البكري الشهري

ولد عبد الله الشهري عام 1989 وهو من ضمن المشاركين في التخطيط للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير منذ ستة أعوام تقريباً، ومنذ تنفيذ هذه العملية والشهري مطلوب أمنياً هو ثمانية عناصر أخري التي كونت الخلية الإرهابية المسئولة عن الحادث.