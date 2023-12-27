عاجل| تعليق الدراسة غداً الخميس في جميع لدارس والجامعات بهذه المناطق بعد تحذيرات الوطني للأرصاد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من طقس الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري، وناشد الدفاع المدني السعودي كافة المواطنين والمقيمين بالعديد من المناطق السعودية بضرورة توخي الحذر وأخذ الحيطة، وضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية.

الأرصاد تفعل الإنذار الأحمر

تعليق الدراسة الخميس ببعض مناطق المملكة

وبعد تحذيرات الجهات المعنية، وبناءً على التقارير الصادرة من الوطني للأرصاد، والتي تفيد باستمرار الحالة المطرية الشديدة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، فقد تقرر تعليق الدراسة الخميس في المناطق المذكورة أسفل الخبر، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الجميع.

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هذا وقد تقرر رسمياً حتى الآن تحويل الدراسة عن بعد وعبر منصة مدرستي وروضتي بجميع مدارس الأماكن التالية.

جدة. الحدود الشمالية. المهد. رابغ خليص. جامعة الحدود الشمالية. التدريب التقني في الحدود الشمالية.

هذا وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل حال صدور قرار بتعليق الدراسة في أي منطقة أخرى.