عاجل| تعليق الدراسة غداً الأحد بالمدارس والجامعات في هذه المناطق حفاظاً على سلامة الجميع
ما زالت حالة الطقس سيئة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، وأكد المركز الوطني للأرصاد وجود 12 منطقة سوف تشهد أمطار غزيرة وسيول، وسوف تتزامن الأمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال ولأتربة، وفي مثل هذه الظروف وحينما تسوء أحوال الطقس يتم اتخاذ بعض القرارات والتي من بينها تعليق الدراسة.
تعليق الدراسة غداً الأحد
ونظراً لتحذيرات الوطني للأرصاد، فإنه صدر قرار رسمي بتعليق الدراسة في محايل عسير وجامعة الطائف، كما تم التعليق أيضاً في في منشآت التدريب التقني بالطائف ورنية وتربة وميسان، كما تم تعليق الدراسة في العرضيات، وجامعة الطائف وجامعة أم القرى، وسوف نوافيكم بأي قرارات أخرى خاصة بتعليق الدراسة في وقت لاحق، ولكن هذا ما صدر حتى الآن.
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كما حذر الدفاع المدني السعودي كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة بتوخي الحذر، وعدم المجازفة أثناء تساقط الأمطار وجريان السيول، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.