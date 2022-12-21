“عاجل” تعليق الدراسة حضورياً في مدارس جدة ورابغ وخليص وتحويل الدراسة عن بُعد ليوم الخميس عبر مِنصة “مدرستي”

بعد أن تم الإعلان من قِبل “المركز الوطني للأرصاد” بالمملكة العربية السعودية عن بداية فصل الشتاء فلكياً كان هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بتعليق الدراسية الحضورية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن احتمالية وصول درجة الحرارة إلى “الصفر”.. وفي الأخير يردنا خبر عاجل يُفيد بـ”تعليق الدراسة حضورياً في مدارس جدة ورابغ وخليص” وتحويل الدراسة عن بُعد ليوم الخميس عبر مِنصة “مدرستي“.

الخميس تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص

بحلول اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مـ المُوافق 27 جمادى الأولى 1444 هـ تم الإعلان من قِبل “إدارة تعليم جدة” عن تعليق الدراسة حضورياً غداً الخميس بجميع مدارس “جدة” و”رابغ” و”خليص”، وتم الإشارة إلى أن الدوام سوف يكون عن بُعد من خلال مِنصة مدرستي، ومن جانب آخر تم التنويه من قِبل “إدارة تعليم جدة” بأنه وفقاً للتقارير التي وردت من قِبل “المركز الوطني للأرصاد” وخوفاً على سلامة الجميع فقد تقرر الآتي:

“تعليق الدراسة حضورياً يوم الخميس 28/5/1444 هـ المُوافق 22/12/2022 مـ في مدارس جدة، ورابغ، وخليص، وسوف يكون الدوام الدراسي يوم الخميس من خلال “مِنصة مدرستي” لكافة الطُلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والمدارس”

الوطني للأرصاد يؤكد احتمالية سقوط الأمطار وهبوط درجات الحرارة إلى “صفر”

اليوم الأربعاء 22/12/2022 مـ المُوافق 27/5/1444 هـ أصدر “المركز الوطني للأرصاد” بالمملكة العربية السعودية تنبيهات عِدة حول هبوط احتمالية هبوط درجة الحرارة إلى “صفر”، وأشار إلى بداية فصل الشتاء فلكياً، بالإضافة إلى وجود فُرص إلى هطول الأمطار بالعديد من المناطق المُختلفة بالمملكة… وعلى هذا السياق أيضاً تم التنويه على أن السماء سوف تكون غائمة جُزئياً بالإضافة إلى السُحب الرعدية على مناطق:

حائل.

جازان.

عسير.

أجزاء من منطقة القصيم.

الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

ما هي مزايا منِصة مدرستي؟

تتميز مِنصة مدرستي بضمها للعديد من الخصائص الرائعة التي من خلالها يتم تيسير الحال على الطُلاب والطالبات وأولياء الأمور فضلاً عن الكوادر التعليمية، وذلك حيث تُقدم المِنصة الخصائص الآتي ذكرها: