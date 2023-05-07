عاجل| تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن “بُعد عبر منصة مدرستي” اليوم الأحد بتلك المنطقة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة التعليمية اليوم الأحد عن صدور قرار هام بتعليق الدراسة الحضورية بتلك المنطقة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، ويرجع ذلك للتقلبات الجوية المتوقعة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة، حرصاً على سلامة الجميع.

حالة الطقس المتوقعة:

الكثير من الناس يترقبوا حالة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية يومياً حرصاً على سلامة أبنائهم، ولذلك كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يكشف عن سوء الأحوال الجوية اليوم الأحد 7 من أبريل، ولذلك أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن تعليق الدراسة الحضورية في كافة مدارسها.

وأكدت على أن الدوام لليوم الدراسي اليوم الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطاليات، وحذرت وزارة الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجريات السيول.