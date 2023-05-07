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عاجل| تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن “بُعد عبر منصة مدرستي” اليوم الأحد بتلك المنطقة.. تعرف عليها

سحر محمد الديب

أعلنت الإدارة التعليمية اليوم الأحد عن صدور قرار هام بتعليق الدراسة الحضورية بتلك المنطقة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لكافة الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، ويرجع ذلك للتقلبات الجوية المتوقعة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة، حرصاً على سلامة الجميع.

عاجل| تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن "بعد عبر منصة مدرستي" اليوم الأحد بتلك المنطقة.. تعرف عليها

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عاجل| تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن “بعد عبر منصة مدرستي” اليوم الإثنين بعدة مناطق

الكثير من الناس يترقبوا حالة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية يومياً حرصاً على سلامة أبنائهم، ولذلك كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يكشف عن سوء الأحوال الجوية اليوم الأحد 7 من أبريل، ولذلك أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن تعليق الدراسة الحضورية في كافة مدارسها.

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارس وجامعة وتقني نجران

وأكدت على أن الدوام لليوم الدراسي اليوم الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطاليات، وحذرت وزارة الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجريات السيول.

سحر محمد الديب

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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