عاجل| تعليق الدراسة الأحد في جدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.. والأرصاد تُطلق “إنذار أحمر” و6 تأثيرات مناخية

بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد قبل قليل، وإصداره إنذار أحمر باستمرار هطول الأمطار التي تصل إلى حد الغزيرة بالعديد من المناطق، أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا بتعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة والعديد من المناطق، وتحويل الدراسة فيها إلى بُعد من خلال منصة مدرستي.

تعليق الدراسة بمدارس جدة ومكة المكرمة - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

تعليق الدراسة ببعض المناطق

ومن بين المناطق أيضًا التي تشهد تعليقًا للدراسة غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، جدة ورابغ وخليص، على أن يتم التواصل مع الطلاب واستكمال اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي.

يسري القرار الصادر من التعليم، على جميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث ومكة المكرمة ومناطق أخرى إلى الإنذار الأحمر، مع توقعات قوية باستمرار هطول أمطار غزيرة.

ومن بين التأثيرات المصاحبة للحالة وفق بيان الأرصاد الجوية، فتتمثل في: