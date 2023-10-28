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عاجل| تعليق الدراسة الأحد في جدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.. والأرصاد تُطلق “إنذار أحمر” و6 تأثيرات مناخية

محمد سعيد

بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد قبل قليل، وإصداره إنذار أحمر باستمرار هطول الأمطار التي تصل إلى حد الغزيرة بالعديد من المناطق، أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا بتعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة والعديد من المناطق، وتحويل الدراسة فيها إلى بُعد من خلال منصة مدرستي.

عاجل| تعليق الدراسة الأحد في جدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.. بعد إصدار الأرصاد "إنذار أحمر"

تعليق الدراسة بمدارس جدة ومكة المكرمة - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

تعليق الدراسة ببعض المناطق

ومن بين المناطق أيضًا التي تشهد تعليقًا للدراسة غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، جدة ورابغ وخليص، على أن يتم التواصل مع الطلاب واستكمال اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي.

يسري القرار الصادر من التعليم، على جميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث ومكة المكرمة ومناطق أخرى إلى الإنذار الأحمر، مع توقعات قوية باستمرار هطول أمطار غزيرة.

ومن بين التأثيرات المصاحبة للحالة وفق بيان الأرصاد الجوية، فتتمثل في:

  1. رياح شديدة السرعة.
  2. انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
  3. تساقط البرد.
  4. جريان السيول.
  5. ارتفاع الأمواج.
  6. صواعق رعدية.
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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومة مفيدة وناجزة للزائر.

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