عاجل..تعرف على اسعار البنزين الجديدة فى السعودية لشهر يوليو 2022 والمطبقة غداً الاثنين 11/7/2022

ينتظر عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية معدل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2022، حيث بدأت أرامكو بمراجعة الأسعار حَالِيًّا في الأسواق السعودية تمهيدًا لتطبيق أسعارها الجديدة، ويبدأ تطبيق أسعار البنزين الجديدة بداية من صباح الغد الموافق 11 يوليو 2022 في جميع محطات المملكة العربية السعودية، حيث إن البنزين أو بالأحرى جميع منتجات البترول والطاقة ثروة تعتبر من أهم الثروات التي تمتلكها المملكة، لذلك يتزايد الاهتمام سواء في السوق المحلي أو الدولي، بأسعار البنزين ومنتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت عرضة للزيادة في الأسعار أو للنقصان.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022

اليوم 10 يوليو 2022 موعدنا مع تحديث أسعار البنزين لشهر يوليو في جميع المحطات من قبل شركة أرامكو وهي الشركة المسؤولة الوحيدة عن بيان أسعار المنتجات البترولية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر البنزين عنصرًا مُهِمًّا بالنشاط اليومي لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس بدوره ارتفاع قيمته على مدار العام. وأسعار المنتجات في الأسواق السعودية ارتفعت بشكل مباشر نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البنزين 91 أو بنزين 95، ولذلك وبسبب هذا الاهتمام الكبير سنقدم لكم الآن من خلال الأسطر القليلة القادمة. ما الجديد والمتعلق بأسعار البنزين؟

أحدث أسعار للبنزين في السعودية

تعمل أرامكو على تغيير خطتها السعرية في الأسواق كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي لأرامكو. لتحديد خطة أسعار البنزين والمشتقات البترولية على مستوى المملكة، وهذا التحديث كالتالي:

سعر البنزين 91: 2.33 ريال سعودي تقريباً.

بلغ سعر لتر البنزين 95 قرابة 2.18 ريال سعودي.

بلغ سعر لتر الكيروسين قرابة 0.81 ريالا سعودياً.

بلغ لتر السولار 0.63 ريالا سعوديا تقريباً.

بينما بلغ سعر الغاز المسال في المملكة العربية السعودية حوالي 0.90 ريالا سعوديا.

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم العمل على تطبيق أسعار شهر يوليو والتي تم تثبيتها على أسعار شهر يونيو السابقة الذكر، وسيتم تنفيذها لمدة شهر حتى يتم إعادة تحديث أسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية. ، ثم التحديث مساء العاشر من شهر أغسطس المقبل.