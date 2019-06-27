“عاجل” تعرف على أسماء المقبولين في وظائف وزارة الصحة السعودية والمستندات المطلوبة لاستكمال أجزاءات القبول

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن إعلان أسماء المقبولين مبداً في وظائف وزارة الصحة السعودية، والتي يكثر البحث عنها على محركات البحث المختلفة من قبل المواطنين والمواطنات السعودين، المتقدمين على الوظائف ونحن نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط أسماء المقبولين والأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال القبول.

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن دعوتها 512 مواطناً ومواطنة، من المتقدمين لوظائف وزارة الصحة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ( طبيب مقيم أسنان) لمراجعة أي من مدريات الشئون الصحية بمحافظات المملكة، من الآن حتي يوم 5/7/2019 لاستكمال أجراءات ترشحهم.

تعرف على الوثائق المطلوبة لاستكمال أجراءات الترشح

أصل وثيقة التخرج مع صورة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية يشترط أرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع أرفاق مفاتيح المعدل.

أحضار شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهنية للوظائف الصحية سارية المفعول وإحضار صورة شمسية.

تعرف على نقاط تفضيل المتقدمين على وظائف وزارة الصحة

أشارة وزارة الصحة إلي أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلاتهم وأتضح أحقيتهم للقبول وفقاً للنقاط التالية.

المؤهل الدراسي. الأقدمية. الرغبات المكانية.

تعرف على أسماء المقبولين لوظائف وزارة الصحة

شددت وزارة الصحة على أن من يتخلف على أستكمال أجراءات القبول يعتبر متنازلاً عن الوظيفة وسوف يتم استبعاده ولمعرفة أسماء المقبولين ( من هنا )

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع المقبولين.

← إقرأ أيضاً: