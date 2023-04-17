والقرار الذي تم اتخاذه| تصريحات الأمير محمد بن سلمان منذ قليل حول شركة أرامكو السعودية

وفق وكالة واس للأنباء الملكية، فقد أكد اليوم ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود والذي يترأس مجلس الإدارة لصندوق الإستثمارات العامة، أنه تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت أرامكو السعودية لشركة سنابل للإستثمار.

تصريحات ولي العهد السعودي حول أرامكو اليوم

حيث أصبح هناك 4% من إجمالي أسهم الشركة الآن ملكاً للشركة العربية للإستثمار “سنابل” والتي يملكها كلياً صندوق الإستثمارات العامة، وأشار اليوم الأمير محمد بن سلمان إلى نقل جزء من أسهم الدولة في أرامكو السعودية للعربية للإستثمار يأتي لتعزيز الإقتصاد الوطني على المدى البعيد.

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كما يأتي هذا القرار لتنويع المصادر وإتاحة مزيد من الفرص الإستثمارية، وذلك للإسهام في رؤية المملكة 2030، وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن الدولة ستظل تمتلك النصيب الأكبر في شركة أرامكو السعودية عقب عملية النقل، وتصل نسبة امتلاك الدولة لأسهم الشركة بنحو 90.81% حتى الآن.

كما أكد سمو الأمير محمد بن سلمان على أن صندوق الإستثمارات العامة سيسير في طريقه لإطلاق قطاعات جديدة، وفتح الشراكات الإقتصادية الإستراتيجية.