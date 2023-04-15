عاجل.. تحذير من التأمينات للمستفيدين بعدم صرف المستحقات في هذه الحالة

رداً على سؤال أحد المغردين، والذي جاء فيه هل سيتم محاسبة المؤسسة على استغلال اسمي بدون علمي؟”، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عبر حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن التسجيل في نظام التأمينات بدون وجود علاقة عمل يعتبر أمراً مخالفاً للنظام ولا يترتب عليه أي مستحقات.

غرامة مالية على صاحب العمل

هذا وقد حذرت المؤسسة أنه سوف تتم معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل أي شخص يثبت فيما بعد لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة مالية وفقاً لقواعد فرض الغرامات عن المخالفات، كما سبق وأن حذرت في وقت سابق المستفيدين من الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في الوقت نفسه.

تحذير للمستفيدين

هذا وقد أضاف حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يحظر الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في نفس الوقت، بمعنى أنه يلزم استبعاد المستفيد من نظام التأمينات في حالة ما إذا تم قبوله في عمل خاضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

صرف تعويض ساند

وفيما يتعلق بتعويض ساند، فقد كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، كما أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند، وأنه بإمكان المستفيد معرفة السبب والتحقق من أهلية استحقاق ساند، مبينًا أن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض، هي:

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.