عاجل.. تحذيرات من طقس شديد الحرارة على العاصمة السعودية الرياض

يبدو أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تشهد موجة حارة للغاية خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تحذيرات المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، حيث ستصل درجة الحرارة يوم غدٍ الجمعة 48 درجة مئوية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد شهدت طقسًا سيئًا خلال فصل الشتاء الماضي، حيث هطلت أمطارًا غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات والمدن وخاصة العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تكون الأجواء أكثر سخونة في وقت الظهيرة، حيث ستكون الشمس حارة للغاية.

إنذار أرصادي على العاصمة #الرياض: موجة حارة يوم غدٍ الجمعة، حيث تصل 48 درجة مئوية. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 6, 2024

وأكدت تقارير صحفية سعودية أنه لابد على المواطنين في المملكة العربية السعودية الابتعاد عن الأماكن المعرضة للشمس والتواجد في المنازل قدر الأمكان يوم غدٍ الجمعة، والذي سيكون صعب على عدد من المواطن والزوار والمقيمين.

وأوضحت أنه لابد من الحذر والحيطة عند قيادة السيارات والمركبات على الطرق السريعة وقت الظهيرة، حيث ستكون الموجة الحارة في ذروتها ولابد من فحص السيارة باستمرار، خوفًا من اشتعال المحرك.