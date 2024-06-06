أخبار السعودية

عاجل.. تحذيرات من طقس شديد الحرارة على العاصمة السعودية الرياض

أحمد علي

يبدو أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تشهد موجة حارة للغاية خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تحذيرات المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، حيث ستصل درجة الحرارة يوم غدٍ الجمعة 48 درجة مئوية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد شهدت طقسًا سيئًا خلال فصل الشتاء الماضي، حيث هطلت أمطارًا غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات والمدن وخاصة العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تكون الأجواء أكثر سخونة في وقت الظهيرة، حيث ستكون الشمس حارة للغاية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أنه لابد على المواطنين في المملكة العربية السعودية الابتعاد  عن الأماكن المعرضة للشمس والتواجد في المنازل قدر الأمكان يوم غدٍ الجمعة، والذي سيكون صعب على عدد من المواطن والزوار والمقيمين.

وأوضحت أنه لابد من الحذر والحيطة عند قيادة السيارات والمركبات على الطرق السريعة وقت الظهيرة، حيث ستكون الموجة الحارة في ذروتها ولابد من فحص السيارة باستمرار، خوفًا من اشتعال المحرك.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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