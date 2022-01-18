عاجل| تحالف دعم الشرعية يعلن الآن عن تنفيذ ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية، والذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ قليل عن شنه ضربات جوية قوية على معسكرات ومعاقل الحوثيين في صنعاء، وكان مجلس الوزراء السعودي في اجتماع اليوم برئاسة الملك سلمان قد أعلن على لسان وزير الإعلام ماجد القصبي مساندة بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد الإرهاب الحوثي في هجومه العنيف على مطار أبو ظبي الدولي، وكانت الضربات الجوية من قبل التحالف مركزة خلال الأسابيع الماضية على أهداف استراتيجية في العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وكان من ضمن الأماكن المستهدفة، مقرات الاجتماعات، ومراكز التخطيط، فضلا عن مخازن الأسلحة والذخيرة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وجميعها ضربات قاصمة لظهر الإرهابيين الحوثيين.

“مصادر محلية”: الطيران استهدف كلية الطيران والدفاع الجوي

وقالت مصادر محلية في صنعاء أن التحالف استهدف في غارته كلية الدفاع الجوي والطيران في الستين، والأكاديمية العسكرية شمال صنعاء في منطقة الروضة.

وفي الضالع قصفت الغارات الجوية أماكن تجمعات قادة الحوثيين العسكرية في قطاع الفاخر بمنطقة الكبيدة، وكان ذلك بحسب بيان رسمي صادر من مركز إعلام وحدة الضالع.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن تلك الغارات جاءت استجابة لنداء الكثير من أعيان المدنيين جراء التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين.

ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل أكثر من ١١ قيادي

وأقرت واعترفت ميليشيات الحوثي، والمدعومة إيرانيا بمقتل أكثر من ١١ قياديا في صفوفها خلال المعارك والغارات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية.