عاجل.. بيان هام من السعودية بعد إصابة إحدى طائراتها بالسودان

قامت الخطوط الجوية السعودية بالتعليق على واقعة إسقاط إحدى الطائرات التابعة لها جراء إطلاق النار عليها أثناء تجهيزها لرحلة العودة إلى مطار الرياض، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف، كاشفة أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة للغاية، وأضافت الخطوط الجوية السعودية، بأن مركز تنسيق الطوارئ لديها يتابع عن قرب جميع المستجدات مع ملاحي وموظفي الخطوط السعودية وسفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم في هذا الشأن، وتم التأكد من وصول جميع ركاب الطائرة إلى مقر سفارة المملكة بالسودان.

إطلاق النار على طائرة سعودية في مطار الخرطوم

هذا وبعد أن تمت عملية إعادة الطائرات التي كانت في الجو إلى مطار الخرطوم بنجاح فقد قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت اليوم السبت، أن هناك طائرة تابعة لها تعرضت إلى إطلاق النار أثناء تجهيزها لرحلة العودة من السودان إلى الرياض وهي طائرة من نوعية إير باص، وذلك بحسب المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، الذي أعلن عبر موقع تويتر عن تعليق جميع الرحلات الخاصة بالشركة المتجهة من وإلى الخرطوم، وذلك بعد تصاعد أعمال الشغب في السودان خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.