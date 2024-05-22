عاجل| بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن قرار النرويج وأسبانيا وأيرلندا اليوم ودعوة لكافة دول العالم باتخاذ نفس القرار

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل، أعربت فيه عن ترحيبها البالغ بالقرار الذي اتخذته كل من أسبانيا والنرويج وأيرلندا اليوم، وذلك باعترافهم بالدولة الفلسطينية.

بيان الخارجية السعودية بشأن اعتراف بعض الدول بفلسطين

بيان الخارجية السعودية بشأن اعتراف بعض الدول بفلسطين

وثمنت المملكة العربية السعودية هذا القرار الصادر من هذه الدول الصديقة، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم، ودعت المملكة كافة دول العالم لاتخاذ نفس القرار الذي يعمل على تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

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وأضاف بيان وزارة الخارجية، أنها تؤكد على كافة الدول وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقامتها على حدود 1967.