بيان من الديوان الملكي السعودي منذ قليل بوفاة الأميرة مي آل سعود اليوم

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً منذ قليل نشرته الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية “واس”، وأعلن البيان وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود اليوم، وأشار البيان إلى أنه تمت صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة بالمسجد الحرام، وذلك في صلاة مغرب يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

بيان الديوان الملكي السعودي اليوم

ونعى البيان الأميرة الراحلة سائلاً الله تبارك وتعالى لها الرحمة والمغفرة وأن يدخلها الله فسيح جناته، كما تقدم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بواجب العزاء في الأميرة الراحلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

قد يهمك أيضاً:

وتعد هذه هي الووفاة الثالثة لأحد الأمراء السعوديين خلال الشهر الحالي، حيث توفي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود قبل أربعة أيام فقط، وبالتحديد في يوم 27 يوليو من العامم الجاري 2022.

وقبله بأيام قليلة توفي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وذلك يوم التاسع من يوليو “الشهر الجاري، ونسأل الله الرحمة لهم ولجميع أموات المسلمين في كل مكان.