عاجل| بيان من الديوان الملكي السعودي منذ قليل بوفاة الأمير عبد الرحمن آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً منذ قليل ونشره الحساب الرسمي على تويتر لوكالة الأنباء الرسمية بالمملكة العربية السعودية، وأعلن البيان وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، على أن يتم صلاة الجنازة عليه غداً الخميس بالرياض.

بيان وموعد صلاة الجنازة

كما أشار بيان الديوان الملكي السعودي أن صلاة الجنازة على الأمير عبد الرحمن آل سعود ستكون في مسجد الإمام تركي بن عبد الله، وذكر البيان بعض الأدعية المأثورة للراحل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته.

هذا وكان الأمير محمد عبد الرحمن نجل الراحل قد أعلن في تغريدة له منذ قليل عن وفاة أبيه، ونعاه بكلمات مؤثرة، معلناً وفاة أبية وقطعة من قلبه، مؤكداً رضاءه بقضاء الله وقدره، وسائلاً المولى عز وجل له أن يكفر سيئاته وأن يرفع درجاته ويسكنه فسيح جناته.

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وقبل أيام قليلة وفي اليوم العاشر من الشهر الجاري كان الأمير محمد الرحمن نجل الأمير الراحل عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود قد أعلن إصابة والده بوعكة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، داعياً الله له بالشفاء التام الذي لا يغادر سقماً، إلا أنه وافته المنية اليوم ونعاه الديوان الملكي في بيان رسمي منذ قليل.