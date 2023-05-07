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بيان من الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور آل سعود

إسلام عوض

صدر منذ قليل بيان رسمي من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، جاء فيه نعي لوفاة والدة أحد الأمراء بالمملكة، وفور الإعلان عن خبر الوفاة امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالعزاء في الراحلة، سائلين الله تبارك أن يتغمدها بواسع رحمته.

بيان من الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور آل سعود

بيان الديوان الملكي السعودي

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وقال الديوان الملكي في بيانه أن والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود انتقلت اليوم إلى رحمة الله تعالى، داعياً للراحلة بأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهم أهلها والصبر والسلوان على فراقها.

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وأضاف بيان الديوان الملكي بأنه سوف تصلى صلاة الجنازة على جثمان الراحلة غداً الإثنين عصراً في مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، نسأل الله للفقيدة الرحمة ولزويها الصبر والسلوان.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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