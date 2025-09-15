عاجل.. بيان من الديوان الملكي الآن بشأن قمة قطر الطارئة وتوجيهات الملك سلمان لولي العهد

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً منذ دقائق قليلة، وذلك بشأن القمة العربية الإسلامية التي سيتم عقدها في قطر اليوم، ووفق البيان فإنه صدرت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

بيان الديوان الملكي السعودي الآن

وأضاف البيان الصادر منذ قليل أن الملك سلمان وجه بترأس ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لوفد المملكة العربية السعودية الذي يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تعقد في قطر اليوم، وقد غادر ولي العهد المملكة بالفعل منذ دقائق لحضور القمة العربية الإسلامية في الدوحة.

