عاجل.. بيان من الديوان الملكي الآن بشأن قمة قطر الطارئة وتوجيهات الملك سلمان لولي العهد

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً منذ دقائق قليلة، وذلك بشأن القمة العربية الإسلامية التي سيتم عقدها في قطر اليوم، ووفق البيان فإنه صدرت توجيهات من خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

بيان الديوان الملكي السعودي الآن

وأضاف البيان الصادر منذ قليل أن الملك سلمان وجه بترأس ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لوفد المملكة العربية السعودية الذي يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تعقد في قطر اليوم، وقد غادر ولي العهد المملكة بالفعل منذ دقائق لحضور القمة العربية الإسلامية في الدوحة.

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الاثنين 23 / 3 / 1447هـ، الموافق 15 / 9 / 2025م، متوجهًا إلى دولة قطر الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


