بيان صحفي من وزارة الدفاع والقوات البحرية السعودية حول جهودها في إجلاء رعايا المملكة والدول الشقيقة من السودان

أصدرت وزارة الدفاع السعودية بياناً صحفياً قبل قليل حول جهودها المستمرة بشأن إجلاء رعايا المملكة العربية السعودية ورعايا الدول الأجنبية الشقيقة والصديقة من دولة السودان بواسطة قوات البحرية، والتي أشادت بها جميع الدول الأجنبية التي أجلت المملكة رعاياها من السودان في ظل الحرب الدائرة هناك بين قوات حميدتي والبرهان.

بيان وزارة الدفاع السعودية

وقالت وزارة الدفاع أنها نفذت نحو 19 عملية إجلاء بحري منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وأوضح الركن علي بن حسن المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية السعودية أن السفن التي أجرت عملية الإجلاء هي سفن جلالة الملك الجبيل، والدرعية والرياض وأبها والطائف وينبع، بالإضافة إلى سفن الرياض.

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وأكد متحدث القوات البحرية أن هذه العمليات التي تقوم بها قواتنا تأتي استمراراً للجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة بتوجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن الدول الشقيقة والصديقة أرسلت طلباً لقواتنا بإجلاء رعاياهم من السودان.

وأضاف العقيد الركن علي بن حسن آل علي أن نجاح قوات البحرية السعودية في إجلاء رعايا المملكة ورعايا الدول الأخرى من السودان، تؤكد جاهزية قواتنا المسلحة لأي طارئ، وفق أعلى درجات الدقة والمهنية.