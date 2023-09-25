أخبار السعودية

بيان شديد اللهجة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن ممارسات المتطرفين الإستفزازية بحق أولى القبلتين

إسلام عوض

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه ما أسمته بالممارسات الإستفزازية المستمرة من العناصر المتطرفة بحق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بيان شديد اللهجة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن ممارسات المتطرفين الإستفزازية بحق أولى القبلتين

صورة علم المملكة العربية السعودية

قد يهمك:

وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء وزير خارجية قطر

السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية

بيان الخارجية السعودية بشأن المسجد الأقصى

وقالت الخارجية السعودية في بيانها أنها تدين هذه الممارسات التي تقع بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، وأعربت الخارجية عن أسفها لما تقوم به سلطات الإحتلال، حيث تعمل تلك الممارسات على تقويض عملية السلام وتتعارض مع احترام المقدسات الدينية والأعراف والقوانين الدولية.

- صورة 1 - بيان شديد اللهجة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن ممارسات المتطرفين الإستفزازية بحق أولى القبلتين

قد يهمك أيضاً:

كما جددت خارجية المملكة على التأكيد على موقف السعودية الراسخ بالوقوف بجوار الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود التي تهدف لإنهاء الإحتلال، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً.

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات