بيان شديد اللهجة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن ممارسات المتطرفين الإستفزازية بحق أولى القبلتين

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه ما أسمته بالممارسات الإستفزازية المستمرة من العناصر المتطرفة بحق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صورة علم المملكة العربية السعودية

بيان الخارجية السعودية بشأن المسجد الأقصى

وقالت الخارجية السعودية في بيانها أنها تدين هذه الممارسات التي تقع بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، وأعربت الخارجية عن أسفها لما تقوم به سلطات الإحتلال، حيث تعمل تلك الممارسات على تقويض عملية السلام وتتعارض مع احترام المقدسات الدينية والأعراف والقوانين الدولية.

قد يهمك أيضاً:

كما جددت خارجية المملكة على التأكيد على موقف السعودية الراسخ بالوقوف بجوار الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود التي تهدف لإنهاء الإحتلال، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً.