عاجل.. بيان سعودي شديد اللهجة والمملكة تحذر إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى

سيد عطية

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه وبقوة ما فعله بعض وزراء إسرائيل باقتحام المسجد الأقصى وأداء بعض الصلوات فيه بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وأعلنت المملكة عن رفضها واستنكارها الشديدين للمساس بالوضع القانوني للقدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

بيان الخارجية السعودية حول اقتحام المسجد الأقصى

وطالبت المملكة العربية السعودية في بيانها بضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية، واستهدافها للمدنيين في سائر أنحاء فلسطين.

وجاء نص بيان خارجية السعودية وفق ما يلي.

تعرب وزرة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام مسؤولين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من القوات الاسرائيلية، مجددةً استنكارها بأشد العبارات مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.

 

وتؤكد المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتطالب المملكة المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


