عاجل.. بيان سعودي شديد اللهجة والمملكة تحذر إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى
أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه وبقوة ما فعله بعض وزراء إسرائيل باقتحام المسجد الأقصى وأداء بعض الصلوات فيه بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وأعلنت المملكة عن رفضها واستنكارها الشديدين للمساس بالوضع القانوني للقدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
بيان الخارجية السعودية حول اقتحام المسجد الأقصى
وطالبت المملكة العربية السعودية في بيانها بضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية، واستهدافها للمدنيين في سائر أنحاء فلسطين.
اقرأ معنا أيضاً:
- عاجل.. وقف الزيادات السنوية في قيمة الإيجارات السكنية والتجارية لمدة 5 سنوات بأمر من ولي العهد
- عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. بيان الديوان الملكي الآن بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة
- عاجل “ردع سعودي جديد”.. أخيراً فعلها الأمير محمد بن سلمان ووقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان النووية الإسلامية
وجاء نص بيان خارجية السعودية وفق ما يلي.
تعرب وزرة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام مسؤولين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من القوات الاسرائيلية، مجددةً استنكارها بأشد العبارات مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.
وتؤكد المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتطالب المملكة المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.