عاجل.. بيان سعودي شديد اللهجة والمملكة تحذر إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه وبقوة ما فعله بعض وزراء إسرائيل باقتحام المسجد الأقصى وأداء بعض الصلوات فيه بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وأعلنت المملكة عن رفضها واستنكارها الشديدين للمساس بالوضع القانوني للقدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

بيان الخارجية السعودية حول اقتحام المسجد الأقصى

وطالبت المملكة العربية السعودية في بيانها بضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية، واستهدافها للمدنيين في سائر أنحاء فلسطين.

اقرأ معنا أيضاً:

وجاء نص بيان خارجية السعودية وفق ما يلي.