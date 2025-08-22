أخبار السعودية

عاجل.. بيان سعودي شديد اللهجة على الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها

سيد عطية

أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أدانت فيه بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، والجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والمحاولات المستمرة لتهجير سكان غزة والضفة.

بيان وزارة الخارجية السعودية

وأضاف بيان خارجية المملكة أن توسيع إسرائيل لعمليان بناء المستوطنات بجوار القدس المحتلة وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة يعد انتهاكاً واضحاً لجميع القوانين الدولية ويرقى لأن يكون عملية إبادة جماعية لشعب بأكمله.

كما أشار بيان وزارة الخارجية السعودية إلى أن التصعيد الإسرائيلي في المنطقة تعدي جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

