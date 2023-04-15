أخبار السعودية

بيان رسمي جديد حول واقعة إطلاق النار على طائزة سعودية في الخرطوم وقرار من الخطوط السعودية

إسلام عوض

أصدرت الخطوط السعودية قراراً منذ قليل يقضي بتعليق كافة الرحلات من وإلى دولة السودان، وذلك في ظل الإشتباكات الجارية الآن بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، وإعلان القوات التابعة لحميدتي بالسيطرة على العديد من المواقع العسكرية بالسودان.

عاجل| بيان رسمي جديد حول واقعة إطلاق النار على طائزة سعودية في الخرطوم وقرار من الخطوط السعودية

بيان الخطوط الجوية بشأن أحداث السودان

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وجاء قرار الخطوط السعودية بوقف رحلاتها للسودان بعد واقعة إطلاق النار على طائرة سعودية من طراز إيرباص في مطار الخرطوم، وذلك قبيل إقلاع الطائرة، كما كانت الطائرة السعودية متوجهة إلى الرياض وعلى متنها طاقم الطائرة وجميع الركاب، ووقعت أضرار بالغة بالطائرة السعودية نتيجة إطلاق النار عليها.

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وعلى الفور تم التواصل والتنسيق مع كافة الأجهزة السعودية المعنية بالأمر، وفي مقدمتها سفارة المملكة العربية بالخرطوم، وتم الآن وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة بسلام إلى السفارة السعودية بالخرطوم، كما تم إعادة الطائرات التي كانت في الجو، وصدور قرار بتعليق الرحلات من إلى السودان حتى إشعار آخر.

كما أكدت الخطوط السعودي على إصدار بيانات أخرى حول هذا الأمر، وذلك حال ورود أي مستجدات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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