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عاجل| بيان جديد من الصحة حول حالات التسمم الغذائي بالرياض وتنبيه هام من الوزارة لكافة المواطنين

سعيد عطيه

أصدرت وزارة الصحة بياناً جديداً قبل قليل حول حالات التسمم الغذائي التي وقعت في منطقة الرياض، وأكدت الصحة في بيانها على لسان المتحدث الرسمي للوزارة، أن التعاون مع الجهات المعنية والتقصي الوبائي أسفر عن تقليل مخاطر الإصابة وكذلك الوصول إلى أغلب الحالات.

عاجل| بيان جديد من الصحة حول حالات التسمم الغذائي بالرياض وتنبيه هام من الوزارة لكافة المواطنين

عاجل| بيان جديد من الصحة حول حالات التسمم الغذائي بالرياض وتنبيه هام من الوزارة لكافة المواطنين

بيان الصحة حول حالات التسمم الغذائي في الرياض

وأشار متحدث الصحة، إلى وجود متابعة طبية لـ35 حالة منوَّمة، ومنها 28 حالة ما زالت في العناية المركز ووجود 6 حالات تماثلت للشفاء، ونبه متحدث الصحة على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية واتباع النصائح والإرشادات.

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وكانت منطقة قد أعلنت في وقت سابق عن رصد وتفاصل حالات التسمم الغذائي، وذلك بعد تلقيها بلاغاً يوم الخميس الماضي برصد الحالات المصابة بالتسمم، وتبين أن مصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولها عدة فروع في أكثر من مكان.


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عن الكاتب:
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سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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