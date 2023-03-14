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عاجل| بيان الديوان الملكي السعودي بوفاة الأميرة أريج آل سعود وصلاة الجنازة بعد قليل

خالد عسر

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل أعلن فيه عن وفاة إحدى الأميرات بالمملكة، وفور الإعلان عن الوفاة عجت وسائل التواصل الإجتماعي بالدعاء للأميرة الراحلة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

عاجل| بيان الديوان الملكي السعودي بوفاة الأميرة أريج آل سعود وصلاة الجنازة بعد قليل

بيان الديوان الملكي السعودي اليوم بوفاة الأميرة أريج

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ووفق البيان الملكي الذي نشرته وكالة واس للأنباء الملكية، فقد توفيت إلى رحمة الله تعالي قبل قليل الأميرة وصاحبة السمو أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، والتي سيصلى عليها صلاة الجنازة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري بمسحد الأمير سعود بن عبد الرحمن آل سعود في جدة.

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وجاء نص بيان الديوان الملكي السعودي وفق ما يلي.

“وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة”.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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