عاجل “كل من عليها فان”.. بيان الديوان الملكي الآن حول وفاة الأميرة عبطا آل سعود قبل قليل

في نبأ عاجل منذ قليل بثته وكالة واس للأنباء الملكية، أعلن فيه الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن وفاة الأميرة صاحبة السمو عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والتي وافتها المنية قبل دقائق قليلة.

ووفق البيان الصادر الآن فإن صاحبة السمو الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سيتم صلاة الجنازة عليها عقب صلاة مغرب الإثنين الموافق 7 / 4 / 1447ه والذي يوافق 29 سبتمبر 2025 من المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة وأن يسكنها الله فسيح جنته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي: