أخبار السعودية

عاجل “كل من عليها فان”.. بيان الديوان الملكي الآن حول وفاة الأميرة عبطا آل سعود قبل قليل

إسلام عوض

في نبأ عاجل منذ قليل بثته وكالة واس للأنباء الملكية، أعلن فيه الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن وفاة الأميرة صاحبة السمو عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والتي وافتها المنية قبل دقائق قليلة.

عاجل "كل من عليها فان".. بيان الديوان الملكي الآن حول وفاة الأميرة عبطا آل سعود قبل قليل

ووفق البيان الصادر الآن فإن صاحبة السمو الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سيتم صلاة الجنازة عليها عقب صلاة مغرب الإثنين الموافق 7 / 4 / 1447ه والذي يوافق 29 سبتمبر 2025 من المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة وأن يسكنها الله فسيح جنته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

قد يهمك:

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 / 4 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.