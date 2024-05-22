عاجل.. بشرة خير للشباب السعودي من البنك المركزي

كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية عن بشرى سارة للسعوديين فيما يخص فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حث البنك المركزي بالسعودية الخريجين من الجامعات من الجنسين بضرورة اغتنام الفرصة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يفتح الباب أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الاستثماري.

لأبناء الوطن فقط..استثمروا الفرصة: تدريب وتوظيف وتأمين طبي للأسرة والوالدين.. أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة: 👇👇 •مزايا البرنامج: – الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 21, 2024

وأصبحت المملكة العربية السعودية تهتم كثيرًا بالشباب والفتيات الخريجين من أجل إخراج جيل مميز وواعي لمواجهة ومحاربة الفساد داخل بلاد الحرمين الشريفين.

وتبحث المملكة العربية عن الوصول لرؤيتها المستقبلية 2030، والتي من المقرر أن تكون أحد أسباب نقل السعودية والشعب السعودي لمكانة كبيرة.

ووجدت بلاد الحرمين الشريفين نفسها في مكانة مميزة خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاحات التي حققتها تحت القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.