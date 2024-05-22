أخبار السعودية

عاجل.. بشرة خير للشباب السعودي من البنك المركزي

أحمد علي

كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية عن بشرى سارة للسعوديين فيما يخص فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي جامعات المملكة والجامعات الدولية المعتمدة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حث البنك المركزي بالسعودية الخريجين من الجامعات من الجنسين بضرورة اغتنام الفرصة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يفتح الباب أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الاستثماري.

وأصبحت المملكة العربية السعودية تهتم كثيرًا بالشباب والفتيات الخريجين من أجل إخراج جيل مميز وواعي لمواجهة ومحاربة الفساد داخل بلاد الحرمين الشريفين.

وتبحث المملكة العربية عن الوصول لرؤيتها المستقبلية 2030، والتي من المقرر أن تكون أحد أسباب نقل السعودية والشعب السعودي لمكانة كبيرة.

ووجدت بلاد الحرمين الشريفين نفسها في مكانة مميزة خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاحات التي حققتها تحت القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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