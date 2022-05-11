بريطانيا تقرر إعفاء مواطني السعودية من إجراءات التأشيرة والإكتفاء بالإعفاء الإلكتروني والسعودية ترحب بالقرار

قررت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء 11 مايو الجاري، إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من التأشيرة، وذلك حال الرغبة في زيارة المملكة المتحدة، وأشارت بريطانيا إلى أنه سيم الإكتفاء بحصول المواطنين السعوديين على الإعفاء الإلكتروني بدلاً من التأشيرة.

إعفاء مواطني السعودية من إجراءات التأشيرة لدخول بريطانيا

وقامت السفارة السعودية في بريطانيا بالترحيب بالقرار البريطاني، مؤكدةً أنه خطوة هامة تعمل على تعزيز العلاقات بين المملكتين السعودية والمتحدة، وجاء هذا القرار البريطاني تحقيقاً لرغبة كلا البلدين بمزيد من التعاون والصداقة.

كما قامت السفارة السعودية بنشر تفاصيل إجراءات حصول المواطن السعودي على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا، وذلك بدايةً من أول يونيو المقبل 2022، كما يتم تقديم طلب الإعفاء الإلكتروني من خلال هذا الرابط، https://www.gov.uk/get-electronic-visa-waiver.

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وللحصول على طلب الإعفاء الإلكتروني يجب تسديد 30 جنيه إسترليني، وهي رسوم طلب الإعفاء، كما يجب أن يتلقى مقدم الطلب الموافقة على الإعفاء عبر بريده الإلكتروني، ويقوم المواطن بطبع نموذج الإعفاء وتقديمه للسلطات البريطانية فور وصوله،