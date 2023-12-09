عاجل| بدء إيداع الدفعة 73 من حساب المواطن.. و5 حالات تظهر لتعليق الدفعات

بدأ حساب المواطن الآن في صرف مبالغ دعم الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر التي تحمل رقم 73، حيث بدأ البرنامج في إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين المشمولين بصرف الدفعة الجديدة المشمولين في نتائج الأهلية الأخيرة، في حساباتهم البنكية، حيث يُمكنهم البدء صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من ديسمبر 2023، في الصرف من خلال البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، أما من ظهرت لهم خيارات تعليق صرف الدفعة، فيرجع ذلك إلى 5 أسباب رئيسية.

شعار حساب المواطن- المصدر: صحيفة اليوم

بدء صرف الدفعة رقم 73 من حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط في كافة أنحاء المملكة، كما يقدم دعم جزئي لبعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، حيث تستهدف الحكومة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع العلم أن يتم استقبال طلبات التسجيل الجديد لمن ريد التسجيل، شريطة توافر الشروط الأساسية للبرنامج، وبدأ البرنامج قبل قليل في صرف الدفعة الجديدة التي تحمل الرقم 73 لشهر ديسمبر 2023.

حيث يتم الصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية في المملكة، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله. pic.twitter.com/0rL4Pt0Fi7 — حساب المواطن (@citizenaccount) December 9, 2023

الفئات المشمولة بصرف البرنامج

حدد برنامج حساب المواطن عدد من الفئات، يشملهم صرف الدفعات النقدية بشكل شهري، وهذه الفئات هي:

السعودي الغير متزوج الأسرة السعودية حاملي بطاقة التنقل بالمملكة عائلة السعودية المتزوجة مع اجنبي زوجة المواطن السعودي

فئات الصرف بالريال

أما عن الفئات الخاصة بصرف المبالغ النقدية بالريال السعودية، فتم تقسيم من قبل البرنامج عبر 5 فئات مختلفة، وتتمثل الفئات الخمسة فيما يلي:

الفئة الرواتب بالريال الأولي ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي. الثانية ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي. الثالثة ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي. الرابعة ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي. الخامسة لا يستحقون الدعم: وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

متطلبات أساسية لابد من الإفصاح عنها

ويتطلب من أجل صرف الدعم المالي، لابد من الإفصاح على عدد من المتطلبات الأساسية، تتمثل فيما يلي:

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الهوية الوطنية وكارت العائلة

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي الآيبان النشط.

بطاقة أحوال للعاطل عن العمل.

بطاقة أحوال للموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتب المستحق 20000 ريال.

5 حالات وراء تعليق الدفعات المالية

قد يواجه بعض المستفيدين مشكلة تعليق الدفعة، ويرجع ذلك إلى 5 أمور تتمثل في: