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عاجل| بدء إيداع الدفعة 73 من حساب المواطن.. و5 حالات تظهر لتعليق الدفعات

معز الصافي

بدأ حساب المواطن الآن في صرف مبالغ دعم الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر التي تحمل رقم 73، حيث بدأ البرنامج في إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين المشمولين بصرف الدفعة الجديدة المشمولين في نتائج الأهلية الأخيرة، في حساباتهم البنكية، حيث يُمكنهم البدء صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من ديسمبر 2023، في الصرف من خلال البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، أما من ظهرت لهم خيارات تعليق صرف الدفعة، فيرجع ذلك إلى 5 أسباب رئيسية.

شعار حساب المواطن

شعار حساب المواطن- المصدر: صحيفة اليوم

بدء صرف الدفعة رقم 73 من حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط في كافة أنحاء المملكة، كما يقدم دعم جزئي لبعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، حيث تستهدف الحكومة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع العلم أن يتم استقبال طلبات التسجيل الجديد لمن ريد التسجيل، شريطة توافر الشروط الأساسية للبرنامج، وبدأ البرنامج قبل قليل في صرف الدفعة الجديدة التي تحمل الرقم 73 لشهر ديسمبر 2023.

حيث يتم الصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية في المملكة، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

الفئات المشمولة بصرف البرنامج

حدد برنامج حساب المواطن عدد من الفئات، يشملهم صرف الدفعات النقدية بشكل شهري، وهذه الفئات هي:

  1. السعودي الغير متزوج
  2. الأسرة السعودية
  3. حاملي بطاقة التنقل بالمملكة
  4. عائلة السعودية المتزوجة مع اجنبي
  5. زوجة المواطن السعودي
رقم حساب المواطن
رقم حساب المواطن

فئات الصرف بالريال

أما عن الفئات الخاصة بصرف المبالغ النقدية بالريال السعودية، فتم تقسيم من قبل البرنامج عبر 5 فئات مختلفة، وتتمثل الفئات الخمسة فيما يلي:

الفئة الرواتب بالريال
الأولي ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.
الثانية ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.
الثالثة ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.
الرابعة ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.
الخامسة لا يستحقون الدعم: وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

متطلبات أساسية لابد من الإفصاح عنها

ويتطلب من أجل صرف الدعم المالي، لابد من الإفصاح على عدد من المتطلبات الأساسية، تتمثل فيما يلي:

  • معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.
  • معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
  • الهوية الوطنية وكارت العائلة
  • الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
  • رقم الحساب البنكي الآيبان النشط.
  • بطاقة أحوال للعاطل عن العمل.
  • بطاقة أحوال للموظف الحكومي والقطاع الخاص.
  • ألا يتجاوز راتب المستحق 20000 ريال.
عاجل| بدء إيداع الدفعة 73 من حساب المواطن.. و5 حالات تظهر لتعليق الدفعات

5 حالات وراء تعليق الدفعات المالية

قد يواجه بعض المستفيدين مشكلة تعليق الدفعة، ويرجع ذلك إلى 5 أمور تتمثل في:

لا توجد تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع.
مرفوضة تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن الآيبان غير نشط.
غير مدفوعة تعني أنه تم لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.
وجهت تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.
في الانتظار المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.
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عن الكاتب:
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم معلومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والاطّلاع، وأُفضل تغطية الأحداث السياسية بكل حيادية.

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