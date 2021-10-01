ببالغ الحزن والأسى.. قادة الإمارات وقطر يعزون الملك سلمان في وفاة الأميرة الراحلة

أرسل العديد من قادة الدول العربية والخليجية ببرقيات تعازي للملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأميرة الراحلة هلا بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي وافتها المنية أمس سائلين الله تبارك وتعالي للفقيدة الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

وفاة الأميرة هلا بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

وفور وفاة الراحلة الأميرة هلا بنت عبدالله آل سعود، آرسل أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما أرسل رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وكل من نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي العهد الشيخ محمد بن زايد وحاكم الشارقة برقيات تعازي في صاحبة السمو الأميرة الراحلة هلا بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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ويذكر أن الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق عن وفاة الراحلة الأميرة هلا بنت عبد الله آل سعود، وتمت بالفعل صلاة الجنازة عليها في مكة المكرمة بالمسجد الحرام، ونسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يثبتها عند السؤال وأن يلهم زويها الصبر والسلوان.