عاجل: بالتفاصيل وظائف إدارية شاغرة في الرياض وجدة والمدينة بشركة المياه الوطنية

ذكرت شركة المياه الوطنية السعودية عن تواجد 3 وظائف شاغرة لمن يرغب في التقدم إليها بينما يجب عليه قراءة الشروط أولا قبل إرسال البيانات عبر رابط التقديم المتوفر بالأسفل.

– أخصائي التدريب والتطوير – المدينة المنورة (Training and Development Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: مراقبة وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين وتحديد وتقييم الاحتياجات التدريبية.

– أخصائي اتصالات الشركات – الرياض (Corporate Communications Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، علاقات عامة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إدارة وتطوير أدوات الاتصال الداخلية والخارجية لتعزيز الوعي بخدمات شركة المياه الوطنية.

– أخصائي التقارير – جدة (Reporting Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (محاسبة، مالية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تحليل البيانات المالية وأداء التنبؤ المالي وإعداد التقارير وإنشاء نماذج مالية لدعم القرار.

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وأوضحت الشركة أن الشروط العامة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: من هنا