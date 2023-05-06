اليوم في جدة| المملكة العربية السعودية تفعلها وتجمع الفرقاء السودانيين لأول مرة منذ بدء الحرب وسط ترحيب دولي كبير
ما زالت المملكة العربية السعودية تلعب دوراً هاماً في السياسة العالمية والعربية، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة للمملكة، واليوم ولأول مرة منذ بداية الحرب في السودان يجتمع الفرقاء السودانيين في جدة.
بيان الخارجية السعودية حولم مفاوضات السودان
ورحبت كل من المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود المبذولة في بدء المحادثات اليوم بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال ساعات قليلة بمدينة جدة.
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ووفق بيان الخارجية السعودية اليوم فإن كل من واشنطن والرياض يحثان الأطراف السودانية على استشعار المسؤولية تجاه الشعب السوداني، وضرورة الإنخراط في محادثات جادة لرسم خارطة طريق تُوقف العمليات العسكرية وتنهي الصراع وتجنب الشعب السوداني ويلات الفوضى والحرب، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
كما حثت المملكة العربية السعودية على استمرار كافة الجهود المبذولة للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلول عاجلة بمشاركة كل أطياف وأحزاب السودان.