أخبار السعودية

عاجل| النيابة العامة تكشف تفاصيل القبض على وافد بالمطار وحبسه وتوجه تحذيراً لجميع المغادرين للمملكة

سعيد عطيه

كشفت النيابة العامة السعودية منذ قليل تفاصيل إدانة وافد ينتمي إلى إحدى الدولة الإفريقية وصدور حكم ابتدائي بحبسه، وأكدت النيابة أن الوافد متهم بنقل 297 ألف دولار وخمسة آلاف ريال إلى خارج المملكة بشكل غير شرعي، وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز.

عاجل| النيابة العامة تكشف تفاصيل القبض على وافد بالمطار وحبسه وتوجه تحذيراً لجميع المغادرين للمملكة

بيان النيابة العامة بعد الحكم على وافد هرّب أموال

وأشارت التحقيقات إلى أن الوافد أخفى هذه المبالغ المالية في كراتين تمور كانت موجودة في حقيبته، وهذه الأموال كانت نتيجة مخالفات للأنظمة، وكانت الإتهامات الموجهة للوافد هي غسيل أموال وتهريبها خارج المملكة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، صدر حكم ابتدائي ضده بسجنه سنتسن ومصادرة الأموال التي بحوزته، وإبعاده عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة حبسه.

مفاجأة سارة.. إتاحة تأدية العمرة بجميع أنواع التأشيرات

الآن وداعاً للتكاليف الباهظة.. السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم حول أداء العمرة وتتخذ قراراً طال انتظاره

اقرأ أيضاً:

وكانت النيابة العامة السعودية أكدت في وقت سابق على تقديم كل من تسول له نفسه المساس باقتصاد البلاد للمحاكمة، وتنفيذ العقوبة المشددة عليه، وحذرت النيابة بشكل متكرر جميع المغادرين للمملكة العربية السعودية بضرورة الإفصاح عما لديهم من أموال، ويجب أن لا تتجاوز 60 ألف ريال.

سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.