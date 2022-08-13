عاجل| النيابة العامة تكشف تفاصيل القبض على وافد بالمطار وحبسه وتوجه تحذيراً لجميع المغادرين للمملكة

كشفت النيابة العامة السعودية منذ قليل تفاصيل إدانة وافد ينتمي إلى إحدى الدولة الإفريقية وصدور حكم ابتدائي بحبسه، وأكدت النيابة أن الوافد متهم بنقل 297 ألف دولار وخمسة آلاف ريال إلى خارج المملكة بشكل غير شرعي، وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز.

بيان النيابة العامة بعد الحكم على وافد هرّب أموال

وأشارت التحقيقات إلى أن الوافد أخفى هذه المبالغ المالية في كراتين تمور كانت موجودة في حقيبته، وهذه الأموال كانت نتيجة مخالفات للأنظمة، وكانت الإتهامات الموجهة للوافد هي غسيل أموال وتهريبها خارج المملكة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، صدر حكم ابتدائي ضده بسجنه سنتسن ومصادرة الأموال التي بحوزته، وإبعاده عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة حبسه.

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وكانت النيابة العامة السعودية أكدت في وقت سابق على تقديم كل من تسول له نفسه المساس باقتصاد البلاد للمحاكمة، وتنفيذ العقوبة المشددة عليه، وحذرت النيابة بشكل متكرر جميع المغادرين للمملكة العربية السعودية بضرورة الإفصاح عما لديهم من أموال، ويجب أن لا تتجاوز 60 ألف ريال.