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النيابة العامة تحذر من مجرد التواجد بأماكن تعاطي المخدرات وتؤكد أن عقوبة هذا الأمر السجن

إسلام عوض

وجهت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم تحذيراً هاماً لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال صفحتها الرسمية المتواجدة على تويتر، ويأتي هذا التحذير استمراراً للتوجيهات والتحذيرات التي تنشرها النيابة بشكل دائم لتوعية المواطنين.

النيابة العامة تحذر من مجرد التواجد بأماكن تعاطي المخدرات وتؤكد أن عقوبة هذا الأمر السجن

تحذير من النيابة العامة

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وتعد المواد المخدرة من الآفات الخطيرة التي تهدد أمن وأمان أي مجتمع، ونظراً لخطورة هذا الأمر، حذرت النيابة اليوم من التواجد في أي مكان معد لتعاطي المخدرات أو أي مؤثرات عقلية، وأشارات إلى أن أي شخص يتواجد في مثل هذه الأماكن فإنه يعاقب بالسجن، حتى وإن لم يثبت تعاطيه مع علمه بما يحدث بهذه الأماكن.

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ويذكر أن رجال الجمارك في منفذ بطحاء تمكنوا اليوم من ضبط أكثر من 4 مليون حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل أفران معدة للتحميص، وتم ضبط 3 أشخاص من القائمين على عملية التهريب هذه.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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