أخبار السعودية

النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامة والجريمة تتعلق بممارسة هذه المهنة بدون ترخيص

إسلام عوض

قالت النيابة العامة السعودية منذ قليل في منشور لها على موقع إكس “تويتر”، وذلك بصفحتها الرسمية، أنه يجوز التدخل بشكل طبي لمعالجة العقم الذي ينتج عن وجود مشكلة مرضية أو بسبب ضعف الخصوبة.

النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامة والجريمة تتعلق بممارسة هذه المهنة بدون ترخيص

الصورة من موقع النيابة العامة السعودية بتويتر

قد يهمك:

كم قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في السعودية 2023؟ وما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟

رسائل تهنئة وعبارات لليوم الوطني السعودي 93 – 2023

تحذير النيابة العامة السعودية

وقالت النيابة أن العلاج يكون بناءً على تقرير طبي واضح، وحذرت من ممارسة هذه المهنة بدون ترخيص، وبينت العقوبة التي تترتب على ذلك.

- صورة 1 - النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامة والجريمة تتعلق بممارسة هذه المهنة بدون ترخيص

اقرأ أيضاً معنا:

وأوضحت النيابة العامة في منشورها أن كل من يمارس مهنة معالجة العقم والإخصاب دون ترخيص، فإنه يعاقب بالحبس 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات