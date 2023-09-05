النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامة والجريمة تتعلق بممارسة هذه المهنة بدون ترخيص
قالت النيابة العامة السعودية منذ قليل في منشور لها على موقع إكس “تويتر”، وذلك بصفحتها الرسمية، أنه يجوز التدخل بشكل طبي لمعالجة العقم الذي ينتج عن وجود مشكلة مرضية أو بسبب ضعف الخصوبة.
تحذير النيابة العامة السعودية
وقالت النيابة أن العلاج يكون بناءً على تقرير طبي واضح، وحذرت من ممارسة هذه المهنة بدون ترخيص، وبينت العقوبة التي تترتب على ذلك.
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وأوضحت النيابة العامة في منشورها أن كل من يمارس مهنة معالجة العقم والإخصاب دون ترخيص، فإنه يعاقب بالحبس 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.