النيابة العامة تصدر تحذيراً عاجلاً من جريمة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف ريال

ما زالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية تصدر تحذيراتها المستمرة من بعض الجرائم التي قد يقع فيها البعض دون أن يدري، إلا أن القانون يعاقب فاعلها على ارتكابها بأشد العقوبات، وحذرت النيابة السعودية اليوم من جريمة جديدة تتعلق بالإتجار بالأشخاص بأي طريقة من الطرق.

النيابة العامة تحذر من جرائم الإتجار بالأشخاص

ووفق نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، قالت النيابة العامة أن هذا النظام قد أحاط البشر بحماية رفيعة، وحظر استغلالهم بأي طريقة من الطرق، ولذلك قررت أحكامه أن مرتكب أي جريمة تتعلق بالبشر يعاقب صاحبها بالحبس الذي قد يصل مدته إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية كبيرة.

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ووفق منشور للنيابة العامة منذ قليل، قالت فيه أن أي شخص يستخدم القوة البدنية أو الترهيب أو التهديد أو يحرم شخصاً من ميزة مستحقة له، أو يعده بميزة غير مستحقة أو يمنح المواطن ميزة للتحريض على شهادة الزور، أو تقديم أدلة ليست صحيحة تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فإن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، مع تغريمه 200 ألف ريال.