عاجل.. النيابة العامة السعودية تُدين مواطن بتزوير شيكات بأكثر من 34 مليون ريال

كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية.

وأوضحت أن المتهم حصل بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية “جمعية خيرية”، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها.

عاجل.. النيابة العامة تعلن إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية، حيث حصل المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) واستعماله لها… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 2, 2024

وأدعى المتهم السعودي بأن أعماله عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.

وأشارت إلى أن المتهم تم إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (3 سنوات)، وغرامة مالية قدرها(300.000 ريال).

وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.