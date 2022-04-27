النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 15 سنة ومليون ريال غرامة

أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية تحذيراً هاماً، من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة حبس، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وجاء هذا التحذير اليوم من خلال تدوينة للنيابة العامة على صفحتها الرسمية بتويتر.

النيابة العامة تكافح جرائم الإتجار بالأشخاص

وحظرت النيابة العامة الإتجار بالأشخاص بأي طريقة من الطرق، ويدخل تحت جريمة الإتجار بالأشخاص كل من أكره شخصاً أو هدده أو احتال عليه أو خدعه أو خطفه، أو استغل سلطته أو نفوذه في ذلك، كما يدخل أيضاً في نطاق هذه الجريمة كل من أساء استعمال سلطته أو نفوذه في إكراه أو تهديد أحد الأشخاص.

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وأضافت النيابة العامة أن كل من سيطر على شخص قسراً من أجل الخدمة أو العمل أو التسول أو الإسترقاق، فإن ذلك يعد من جرائم الإتجار بالأشخاص، ويعاقب كل من قام بالأفعال السابقة أو أحدها بالحبس 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.