النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 15 سنة ومليون ريال غرامة

سعيد شعبان

أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية تحذيراً هاماً، من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة حبس، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وجاء هذا التحذير اليوم من خلال تدوينة للنيابة العامة على صفحتها الرسمية بتويتر.

النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 15 سنة ومليون ريال غرامة

النيابة العامة تكافح جرائم الإتجار بالأشخاص

وحظرت النيابة العامة الإتجار بالأشخاص بأي طريقة من الطرق، ويدخل تحت جريمة الإتجار بالأشخاص كل من أكره شخصاً أو هدده أو احتال عليه أو خدعه أو خطفه، أو استغل سلطته أو نفوذه في ذلك، كما يدخل أيضاً في نطاق هذه الجريمة كل من أساء استعمال سلطته أو نفوذه في إكراه أو تهديد أحد الأشخاص.

قد يهمك أيضاً:

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G Stylus (2022) في الأسواق العالمية

النيابة العامة السعودية تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 15 سنة ومليون ريال غرامة 1 27/4/2022 - 3:45 ص

وأضافت النيابة العامة أن كل من سيطر على شخص قسراً من أجل الخدمة أو العمل أو التسول أو الإسترقاق، فإن ذلك يعد من جرائم الإتجار بالأشخاص، ويعاقب كل من قام بالأفعال السابقة أو أحدها بالحبس 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

Avatar of سعيد شعبان
سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.