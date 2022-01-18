“صور” المياه تتجمد بالسعودية والحرارة 6 تحت الصفر ببعض المدن والوطني للأرصاد يحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية اليوم، عن وجود انخفاض مفاجئ اليوم في درجات الحرارة، الأمر الذي أعاد للأذهان موجة البرد الشديدة والصقيع والبرودة القارصة التي شهدتها بعض مدن المملكة قبل سنوات، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم ببعض المدن السعودية ما يقرب من 6 درجات تحت الصفر.

موجة برد قارصة تشعهدها السعودية

ووفق المركز للأرصاد فإن درجات الحرارة اليوم وصلت إلى أقل مستوى لها منذ بداية الشتاء الحالي، وجاءت الحرارة في بعض المدن السعودية كالتالي:

محافظة طريف 6 تحت الصفر.

محافظة القريات 5 تحت الصفر.

عرعر 4 درجات تحت الصفر.

كما أشارت الأرصاد إلى أن موجة البرد هذه مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع وجود فرص لتكون الصقيع، وكانت المنطقة الشمالية شهدت انخفاض كبير في الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع، وصاحبها تساقط ثلوج وأمطار على بعض المناطق.

ونتيجة للإنخفاض الشديد في الحرارة ببعض مدن المملكة العربية السعودية، فإن أحواض سقيا الماء تجمدت بالمناطق المكشوفة من شدة البرد، كما في الصور المرفقة بالخبر، ووثقتها الصحف السعودية، وذلك نتيجة البرد الشديد، كما شهدت محطات الوقود تزاحماً شديداً لتعبئة الكيروسين والإستعداد لموجة البرد هذه، وسط وجود بعض التخوفات من نفاذه، خاصةً مع ارتفاع الطلب عليه كوسيلة للتدفئة بشمال المملكة.

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