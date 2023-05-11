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عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس

مصطفى زين الدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم الخميس 11-5-2023 عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم العمالة المنزلية الإضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 336 والصادر بتاريخ 22 يناير 2022 الموافق 15 من جمادى الآخرة 1443 هجرية، والذي أعلن من خلاله مجلس الوزراء عن فرض رسوم على كل عامل منزلي إضافي أي ما يزيد عن أربعة عمال للمواطن السعودي وعن عاملين للمقيم داخل المملكة العربية السعودية، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق المرحلة الأولى بتاريخ 21 من شهر شوال 1443 هجرية.

الحالات المستثناة من الرسوم:

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عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس
عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس

أوضحت الوزارة أن هناك حالات إنسانية مستثناة من تطبيق هذا القرار، وذلك للحالات التي تتطلب وجود عددٍ أكبر من العمال المنزليين بسبب الإعاقة، الأمراض المزمنة، الأمراض الخطرة، وغيرها، وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبموجب هذا القرار، يتم استثناء هذه الحالات الإنسانية من دفع المبلغ السنوي البالغ 9,600 ريال عن كل عامل منزلي إضافي، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن هذه الحالات الإنسانية في المملكة.

أسباب فرض رسوم على العمالة الإضافية:

عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس
عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس

وأشارت بيانات وزارة الموارد البشرية إلى أن عدد الأشخاص الذين يملكون خمسة أو أكثر من العمالة المنزلية يصل إلى حوالي 70 ألف شخص، وتوضح البيانات الرسمية أن الجنسيات التي يسمح بالاستقدام منها حالياً تشمل الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا، وتعمل الوزارة على معالجة مسألة العمالة المنزلية من جميع جوانبها المختلفة، بما في ذلك الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب الاستقدام، بهدف حماية حقوق المستفيدين من هذه الخدمة.

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مصطفى زين الدين

اسمي مصطفي زين الدين طالب بكلية الأعلام، لدي خبرة واسعة في مجال صناعة المحتوى وعملت لدي عدد كبير من المواقع الإخبارية، وأعمل بمجال كتابة المقالات منذ 2017.

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