عاجل.. الموارد البشرية تبدء فرض 9600 ريال رسوم على العمالة المنزلية الإضافية اليوم الخميس

أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم الخميس 11-5-2023 عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم العمالة المنزلية الإضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 336 والصادر بتاريخ 22 يناير 2022 الموافق 15 من جمادى الآخرة 1443 هجرية، والذي أعلن من خلاله مجلس الوزراء عن فرض رسوم على كل عامل منزلي إضافي أي ما يزيد عن أربعة عمال للمواطن السعودي وعن عاملين للمقيم داخل المملكة العربية السعودية، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق المرحلة الأولى بتاريخ 21 من شهر شوال 1443 هجرية.

الحالات المستثناة من الرسوم:

أوضحت الوزارة أن هناك حالات إنسانية مستثناة من تطبيق هذا القرار، وذلك للحالات التي تتطلب وجود عددٍ أكبر من العمال المنزليين بسبب الإعاقة، الأمراض المزمنة، الأمراض الخطرة، وغيرها، وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبموجب هذا القرار، يتم استثناء هذه الحالات الإنسانية من دفع المبلغ السنوي البالغ 9,600 ريال عن كل عامل منزلي إضافي، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن هذه الحالات الإنسانية في المملكة.

أسباب فرض رسوم على العمالة الإضافية:

وأشارت بيانات وزارة الموارد البشرية إلى أن عدد الأشخاص الذين يملكون خمسة أو أكثر من العمالة المنزلية يصل إلى حوالي 70 ألف شخص، وتوضح البيانات الرسمية أن الجنسيات التي يسمح بالاستقدام منها حالياً تشمل الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا، وتعمل الوزارة على معالجة مسألة العمالة المنزلية من جميع جوانبها المختلفة، بما في ذلك الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب الاستقدام، بهدف حماية حقوق المستفيدين من هذه الخدمة.