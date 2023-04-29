شاهد بالصور| المملكة توجه ضربة قاصمة لمهربي المواد المخدرة في منفذ البطحاء

وجهت المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضربة قوية لمروجي المواد المخدرة، وذلك بعد ضبطها 4.152.000 حبة كبتاجون، وأوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية من منفذ البطحاء، وكانت عبارة عن أفران يتم استخدامها للتحميص وكانت محمولة على إحدى الشاحنات.

محاولة تهريب أكثر من 4 مليون حبة كبتاجون

وأثناء فحص تلك الإرسالية من خلال التقنيات الأمنية، تم العثور على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تتعدى الـ4 مليون حبة، وتم إخفاؤها بدقة في تجاويف الأفران، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات، والقبض على ثلاثة أشخاص ممن حاولو تهريب تلك المواد إلى داخل المملكة العربية السعودية.

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وأكدت الجمارك أنها ماضية في إجراءات التشديد وإحكام الرقابة على جميع الواردات والصادرات بالمملكة، وذلك من أجل تحقيق أمن المجتمع وحمايته من تلك الآفة الخطيرة.

ودعت المجتمع للمشاركة في مكافحة التهريب لحماية أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال الإتصال على الرقم الذي تم تخصيصه للبلاغات الأمنية 1910، وتقوم الهيئة باستقبال جميع البلاغات الخاصة بهذا الأمر في سرية تامة، وتمنح المبلغ مكافأة مالية حال صحة تلك المعلومات.