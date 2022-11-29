أخبار السعودية

عاجل| الملك سلمان يصدر أمر ملكي منذ دقائق قليلة

إسلام عوض

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر ملكي قبل دقائق قليلة، ويتعلق الأمر الكريم بتعيين عدد 84 عضو على مرتبة ملازم، بسلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

عاجل| الملك سلمان يصدر أمر ملكي منذ دقائق قليلة

أمر ملكي جديد للملك سلمان

أمر ملكي جديد لخادم الحرمين الشريفين قبل قليل وبيان من الديوان الملكي

وفي أول تعليق للنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب على الأمر الملكي، أشار سيادته إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، كما جاء قرار الملك سلمان في إطار حرصه واهتمامه البالغ بشؤون النيابة العامة والقضاء.

عاجل| الملك سلمان يصدر أمر ملكي منذ دقائق قليلة 1 29/11/2022 - 1:03 م

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وتمنى النائب العام مزيداً من التقدم والإذدهار لهذا المرفق الهام، ليتماشي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تقدم النائب العام بالشكر لكل من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للنيابة العامة، داعياً الله أن يعين جميع أعضاء النيابة على خدمة وطنهم وملكهم.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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