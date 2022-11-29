عاجل| الملك سلمان يصدر أمر ملكي منذ دقائق قليلة
قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر ملكي قبل دقائق قليلة، ويتعلق الأمر الكريم بتعيين عدد 84 عضو على مرتبة ملازم، بسلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
أمر ملكي جديد للملك سلمان
وفي أول تعليق للنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب على الأمر الملكي، أشار سيادته إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، كما جاء قرار الملك سلمان في إطار حرصه واهتمامه البالغ بشؤون النيابة العامة والقضاء.
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وتمنى النائب العام مزيداً من التقدم والإذدهار لهذا المرفق الهام، ليتماشي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تقدم النائب العام بالشكر لكل من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للنيابة العامة، داعياً الله أن يعين جميع أعضاء النيابة على خدمة وطنهم وملكهم.