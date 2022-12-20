عاجل| الملك سلمان يصدر أمر ملكي جديد قبل قليل

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي جديد منذ قليل، ويتعلق الأمر الملكي الصادر اليوم بترقية وتعيين عدد 14 قاضي في ديوان المظالم على مختلف درجاتهم القضائية.

تفاصيل الأمر الملكي الجديد للملك سلمان اليوم

وحول الأمر الملكي الصادر من جلالة الملك سلمان، فقد أوضح الشيخ خالد بن محمد اليوسف رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس ديوان المظالم، أن الأمر الملكي تضمن ما يلي.

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ترقية قاضي من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف. ترقية عدد 3 قضاة من درجة وكيل محكمة ب إلى درجة وكيل محكمة أ. ترقية عدد 2 قضاه من من قاضي لدرجة قاضي أ. ترقية عدد 4 قضاه من درجة قاضي ج إلى درجة قاضي ب. ترقية ملازميين قضائيين لدرجة قاضي ج. تعيين ملازميين قضائيين.

كما أكد رئيس ديوان المظام على أن إصدار الملك سلمان لهذه الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم هذا المرفق الهام، ومده بالكفاءات القضائية المتميزة.