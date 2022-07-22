عاجل| الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديداً منذ قليل

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً جديداً منذ قليل، يقضي بتعينات وترقيات جديدة لحوالي 64 قاضي في ديوان المظالم، وكشف الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس ديوان المظالم عن تفاصيل هذه الترقيات والتعيينات والتي جاءت وفق ما يلي.

تفاصيل أمر ملكي جديد من الملك سلمان اليوم

وجاءت تفاصيل الأمر الملكي الذي صدر اليوم من خادم الحرمين الشريفين وفق ما يلي.

أولاً: تم ترقية قاضيين لدرجة رئيس محكمة استئناف.

ثانياً: تم ترقية ثلاثة قضاه لدرجة قاضي استئناف.

ثالثاً: تم ترقية أربعة قضاه لدرجة رئيس محكمة ب.

رابعاً: ترقية قاضي جديد لدرجة وكيل محكمة أ.

خامساً: ترقية خمسة قضاه لدرجة وكيل محكمة ب.

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سادساً: ترقية عدد 16 قاضي لدرجة قاضي أ.

سابعاً: ترقية عدد 7 من القضاه إلى درجة قاضي ب.

ثامناً: تعيين جديد لعدد 8 قضاه على درجة قاضي ب.

تاسعاً: تعيين عدد 18 قاضي على درجة ملازم قضائي.

كما أكد رئيس هيئة المظالم ومجلس القضاء على أن ما أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم يدل على دعمه لمرفق القضاء وتطويره وتزويده بالمزيد من الكفاءات القضائية، وذلك من أجل الوصول إلى التميز الذي تريده المملكة العربية السعودية.